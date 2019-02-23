Спутники OneWeb запустят с космодрома Куру 28 февраля

Запуск первых шести спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру состоится в ночь на 28 февраля.

Как сообщил в Twitter глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль, специалисты дали добро на возобновление подготовки к запуску спутников OneWeb на космодроме Куру, приостановленной после нештатной ситуации с третьей ступенью ракеты "Союз-2.1б" при запуске спутника EgyptSat-A в Байконуре . По его словам, вывоз ракеты "Союз-СТ-Б" на стартовый комплекс состоится 23 февраля, 26 февраля комиссия рассмотрит готовность к запуску спутников OneWeb, планирующемуся на 27 февраля по местному времени.

Как уточнил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли, запуск намечается на 28 февраля в 00.37 мск (27 февраля в 18:37 по местному времени).

Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанного с преждевременным окончанием окислителя по причине ошибочной настройки специалистами датчиков перед пуском, разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. "Фрегат" смог благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления скорректировать ситуацию и доставить спутник на расчетную орбиту.

Позднее Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске EgyptSat-A и сообщил о задержке запуска шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру, планировавшегося 27 февраля в 00:37 мск (26 февраля в 18:37 местного времени). У ракет "Союз-2.1б" и "Союз-СТ-Б" одинаковые третьи ступени.

В настоящее время EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия" , проходит лётные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания спутник будет передан египетской стороне.