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Тайна Красной планеты: на Марсе обнаружены следы древних рек 

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Фото: nasa.gov
На недавно полученных изображениях показаны следы, которые могли оставить сети рек, присутствующие на Марсе в далеком прошлом в районе возвышенности под названием Гюйгенс.
Орбитальный аппарат Mars Express сделал новые спутниковые снимки, доказывающие, что некогда Красная планета была полна воды.
В частности, на изображениях показаны следы, которые могли оставить сети рек, присутствующие на Марсе в далеком прошлом в районе возвышенности под названием Гюйгенс.
По мнению ученых, речь идет о временном промежутке около четырех миллиардов лет назад — именно тогда, отмечает портал esa.int, на Марсе присутствовали водоемы. В качестве подтверждения исследователи приводят следы от древних береговых линий.
На новых снимках показан южный горный регион Красной планеты, который покрыт катерами. При этом возможно, что вода текла вниз с севера на юг.
Кроме того ученые убеждены, что Марс раньше имел более теплую и влажную атмосферу, а на его поверхности вода была в избытке.
Ранее NASA опубликовало уникальную 360-градусную панораму Марса. Она составлена из 122 фотографий.
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Наука и техника , NASA
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