Тайна Красной планеты: на Марсе обнаружены следы древних рек

На недавно полученных изображениях показаны следы, которые могли оставить сети рек, присутствующие на Марсе в далеком прошлом в районе возвышенности под названием Гюйгенс.

Орбитальный аппарат Mars Express сделал новые спутниковые снимки, доказывающие, что некогда Красная планета была полна воды.

В частности, на изображениях показаны следы, которые могли оставить сети рек, присутствующие на Марсе в далеком прошлом в районе возвышенности под названием Гюйгенс.

По мнению ученых, речь идет о временном промежутке около четырех миллиардов лет назад — именно тогда, отмечает портал esa.int, на Марсе присутствовали водоемы. В качестве подтверждения исследователи приводят следы от древних береговых линий.

На новых снимках показан южный горный регион Красной планеты, который покрыт катерами. При этом возможно, что вода текла вниз с севера на юг.

Кроме того ученые убеждены, что Марс раньше имел более теплую и влажную атмосферу, а на его поверхности вода была в избытке.