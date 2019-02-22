Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» не создавал комиссию по итогам запуска спутника EgyptSat-A 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, что комиссия по итогам пуска спутника EgyptSat-A не создавалась, так как критической ситуации нет.
"Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать… Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет", — сказал Рогозин журналистам.
Спутник EgyptSat-A, построенный Россией для Египта, вывели на орбиту вечером 22 февраля. Сейчас, как сообщали в "Роскосмосе", спутник находится на рабочей орбите, передает телеметрию в штатном режиме, его солнечные батареи раскрыты. Кроме того, специалисты уже приступили к управлению им.
В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. "Фрегат" смог благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.
Позднее главы компаний Arianespace и OneWeb Стефан Исраэль и Грег Уайлер подтвердили нештатное поведение ракеты. Они оказались в курсе ситуации потому, что следующий пуск "Союза" будет проходить с космодрома Куру во Французской Гвиане (там оператором этих ракет выступает Arianespace). До запуска египетского спутника планировалось, что старт ракеты "Союз-СТ-Б" с шестью спутниками OneWeb 27 февраля
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до "поросячьего визга" Захарова ответила на идею Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Грег Уайлер , Дмитрий Рогозин , Arianespace , Роскосмос , OneWeb , РИА Новости , Египет
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение