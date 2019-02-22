Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Egyptsat-A нет

Роскосмос не создавал отдельную комиссию по запуску египетского спутника Egyptsat-A, пуск которого был осуществлен 21 февраля с космодрома Байконур , сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

"Никакой комиссии мы по египетскому спутнику не создавали. У нас есть две госкомиссии, одна отвечает за пилотируемые пуски, вторая — за запуски автоматических космических аппаратов. Комиссия всегда рассматривает замечания, которые возникают при подготовке к пуску. Замечания, которые у нас вчера были рассмотрены, там все понятно, никакой критической ситуации здесь нет", — сказал Рогозин.

Он также отметил, что следующие запуски ракет-носителей "Союз", скорее всего, не будут переноситься из-за ситуации при пуске Egyptsat-A.