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Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Egyptsat-A нет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Роскосмос не создавал отдельную комиссию по запуску египетского спутника Egyptsat-A, пуск которого был осуществлен 21 февраля с космодрома Байконур, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Никакой комиссии мы по египетскому спутнику не создавали. У нас есть две госкомиссии, одна отвечает за пилотируемые пуски, вторая — за запуски автоматических космических аппаратов. Комиссия всегда рассматривает замечания, которые возникают при подготовке к пуску. Замечания, которые у нас вчера были рассмотрены, там все понятно, никакой критической ситуации здесь нет", — сказал Рогозин.
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Он также отметил, что следующие запуски ракет-носителей "Союз", скорее всего, не будут переноситься из-за ситуации при пуске Egyptsat-A.
"Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут. По крайней мере, информация, которая дошла до наших партнеров, была искажена некоторыми недобросовестными вашими коллегами. У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный", — сказал Рогозин.
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Комментарии12
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Байконур
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