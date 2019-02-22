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Рогозин назвал экономические преимущества создания Космического центра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Создание Национального космического центра на территории Центра Хруничева позволит предприятию экономить до 229 миллионов рублей в год, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Создание современных рабочих мест приведет к отказу от избыточных площадей, здесь мы получаем экономию до 189 миллионов рублей в год… переход на современные технологии электро-, тепло— и водоснабжения даст нам 40 миллионов рублей. Итого 229 миллионов рублей ежегодно", — сказал он на презентации Национального космического центра.
Рогозин добавил при этом, что остальные предприятия, входящие в контур "Роскосмоса", которые переедут в новый центр, будут экономить до 607 миллионов в год. До 100 миллионов им будет положено от правительства Москвы как резидентам технопарка, 265 миллионов появятся из-за того, что им не нужно будет арендовать помещения, и еще 242 миллиона — за счет новых технологий электро-, тепло— и водоснабжения.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр, который должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что Национальный космический центр в Москве лучше всего сформировать на базе завода имени Хруничева.
Как пояснил Рогозин, новый центр позволит создать 20 тысяч рабочих мест для высококлассных специалистов ракетно-космической отрасли. При этом по его словам, центр может начать работу уже через 3,5 года. Летом Рогозин уже сообщал о том, что на территории Центра Хруничева может быть создан научный кластер, в который переведут 35 тысяч сотрудников отрасли, а также откроют филиалы ведущих вузов. Кроме того, гендиректор рассказывал, что обсудит эту идею с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Комментарии1
Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Сергей Собянин , ВЛАДИМИР ПУТИН , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , Правительство Москвы
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