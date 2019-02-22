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Астрофизики объяснили «магию» Луны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: NASA
Сотрудники космического агентства NASA в лаборатории смоделировали условия на Луне и установили, что камни на ее поверхности могут превращаться в воду под воздействием заряженных частиц в потоке солнечного света.
По мнению исследователей, Луна является самым настоящим "химическим заводом". Они установили, что поток заряженных частиц, известных как солнечный ветер, способен атаковать наш спутник со скоростью 450 километров в секунду.
При таких условиях частицы обогащают поверхность ингредиентами, которые могут превращаться в воду. Такой вывод позволило сделать компьютерное моделирование. Ученые обнаружили, что Солнце направляет на Луну протоны, которые вступают во взаимодействие с электронами на поверхности.
Так они образуют атомы водорода (H), которые затем "мигрируют" в почву и соединяются с атомами кислорода (О). Последние присутствуют в кремнеземе (SiO2) и других кислородосодержащих молекулах, которые и составляют лунную почву (реголит). Вместе водород и кислород превращают молекулу в воду.
"Мы думаем о воде как об особом "магическом" соединении, — говорит физик Уильям Фаррелл из Центра космических полетов имени Годдарда. — Но вот что поразительно: каждый камень имеет потенциал для превращения в воду, особенно после облучения солнечным ветром".
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Наука и техника , Наука , Роскосмос , NASA
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