Астрофизики объяснили «магию» Луны

Сотрудники космического агентства NASA в лаборатории смоделировали условия на Луне и установили, что камни на ее поверхности могут превращаться в воду под воздействием заряженных частиц в потоке солнечного света.

По мнению исследователей, Луна является самым настоящим "химическим заводом". Они установили, что поток заряженных частиц, известных как солнечный ветер, способен атаковать наш спутник со скоростью 450 километров в секунду.

При таких условиях частицы обогащают поверхность ингредиентами, которые могут превращаться в воду. Такой вывод позволило сделать компьютерное моделирование. Ученые обнаружили, что Солнце направляет на Луну протоны, которые вступают во взаимодействие с электронами на поверхности.

Так они образуют атомы водорода (H), которые затем "мигрируют" в почву и соединяются с атомами кислорода (О). Последние присутствуют в кремнеземе (SiO2) и других кислородосодержащих молекулах, которые и составляют лунную почву (реголит). Вместе водород и кислород превращают молекулу в воду.