Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа возможная причина проблемы с египетским спутником на «Союзе» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
У ракеты-носителя "Союз-2.1б", на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация во время запуска египетского спутника EgyptSat-A, заканчивался гарантийный ресурс. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
"Пару лет назад в связи с близившимся к окончанию гарантийным ресурсом она была предложена для запуска египетского спутника", — отметил собеседник агентства.
Как отмечается, ракета "Союз-2.1б" была изготовлена в октябре 2012 года. Гарантийный срок при этом составлял шесть с половиной лет (заканчивается в апреле 2019 года).
"Возможно, что нештатная работа третьей ступени была связана именно со старостью ракеты", — заключил источник.
Ранее сообщалось, что на запущенном на "Союзе" египетском спутнике произошла нештатная ситуация.
Газета.Ru: последние новости
Японский зонд "Хаябуса-2" собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел Ученые: атмосфера Земли полностью охватывает Луну Сразу две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Украина
«Книгу бытия» запустил на Луну Израиль
Наука Наука и техника
В километре от Кремля упала автовышка
Новости Москвы Общество
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Друга умершей звезды «Глухаря» ужаснула российская медицина
Шоу-бизнес
Россиянам напомнили о переносе выходного
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение