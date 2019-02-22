Названа возможная причина проблемы с египетским спутником на «Союзе»

У ракеты-носителя "Союз-2.1б", на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация во время запуска египетского спутника EgyptSat-A, заканчивался гарантийный ресурс. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

"Пару лет назад в связи с близившимся к окончанию гарантийным ресурсом она была предложена для запуска египетского спутника", — отметил собеседник агентства.

Как отмечается, ракета "Союз-2.1б" была изготовлена в октябре 2012 года. Гарантийный срок при этом составлял шесть с половиной лет (заканчивается в апреле 2019 года).

"Возможно, что нештатная работа третьей ступени была связана именно со старостью ракеты", — заключил источник.

Ранее сообщалось, что на запущенном на "Союзе" египетском спутнике произошла нештатная ситуация.