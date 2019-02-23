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В Arianespace сообщили о дате запуска спутников OneWeb 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: EPA
Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля [по местному времени]. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
"Проверка готовности пройдет 26 февраля, открывая дорогу для запуска 27 февраля [ракеты] с первыми шестью спутниками OneWeb!" — написал Исраэль. Ранее о задержке запуска, запланированного прежде на 26 февраля, проинформировал глава компании OneWeb Грег Уайлер.
В четверг, 21 февраля, с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Это стало первым пуском российской ракеты в 2019 году. Спутник был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат".
При этом в Роскосмосе сообщили о "погрешностях" в ходе запуска. Как уточнил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после работы третьей ступени "Союза" было зафиксировано отклонение орбиты спутника на 60 км, однако его парировал разгонный блок.
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Наука и техника , Грег Уайлер , Arianespace , Роскосмос , OneWeb , ИТАР-ТАСС
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