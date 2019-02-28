Названа дата запуска «Союза» с британскими спутниками

Следующий пуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру планируется на 29 марта, на орбиту доставят четыре британских спутников связи O3b, сообщил в четверг исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль после успешного запуска шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз" из Куру.

Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости , что запуск спутников O3b отложен с 26 на 29 марта.

В 2013–2018 годах с помощью четырех ракет "Союз" с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — 100% "дочки" европейского спутникового оператора SES.

С октября 2011 года по настоящее время с космодрома Куру выполнен 21 пуск российских ракет "Союз". При этом один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".