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Названа дата запуска «Союза» с британскими спутниками 

РИА Новости + ещё 59 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Следующий пуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру планируется на 29 марта, на орбиту доставят четыре британских спутников связи O3b, сообщил в четверг исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль после успешного запуска шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз" из Куру.
Ранее источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск спутников O3b отложен с 26 на 29 марта.
В 2013–2018 годах с помощью четырех ракет "Союз" с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — 100% "дочки" европейского спутникового оператора SES.
С октября 2011 года по настоящее время с космодрома Куру выполнен 21 пуск российских ракет "Союз". При этом один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Наука и техника , Arianespace , Thales Alenia Space , OneWeb , РИА Новости
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