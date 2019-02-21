Запуск египетского спутника закончился нештатно

Нештатная ситуация при запуске египетского спутника Egyptsat-A. Проблема при выведении возникла при работе третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Ракета стартовала с Байконура . Это первый российский космический запуск в 2019 году.

В разгонном блоке "Фрегат" достаточно топлива для исправления нештатной ситуации при выведении египетского спутника, отмечает РИА Новости . Более того, во "ФФрегат" заложена программа, которая позволяет нивелировать последствия от возможной нештатной ситуации, если возникают проблемы.

Пока точнее сказать о ситуации с Egyptsat-A ничего нельзя: разгонный блок с космическим аппаратом находится вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации. Но до 22 часов 21 февраля информация должна поступить.

Пуск спутника EgyptSat-A несколько раз переносился. Сначала его собирались отправить на орбиту 22 ноября 2018 года, затем 7 февраля.

EgyptSat-A должен был сменить на орбите EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. Масса спутника — около одной тонны. Стоимость спутника 100 миллионов долларов. Спутник для съемки земной поверхности с высоким разрешением должен был проработать на орбите не менее 11 лет.