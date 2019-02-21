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Запуск египетского спутника закончился нештатно 

Вести.Ru 1 час назад
Нештатная ситуация при запуске египетского спутника Egyptsat-A. Проблема при выведении возникла при работе третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Ракета стартовала с Байконура. Это первый российский космический запуск в 2019 году.
В разгонном блоке "Фрегат" достаточно топлива для исправления нештатной ситуации при выведении египетского спутника, отмечает РИА Новости. Более того, во "ФФрегат" заложена программа, которая позволяет нивелировать последствия от возможной нештатной ситуации, если возникают проблемы.
На Байконуре запустили египетский спутник EgyptSat-A
Пока точнее сказать о ситуации с Egyptsat-A ничего нельзя: разгонный блок с космическим аппаратом находится вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации. Но до 22 часов 21 февраля информация должна поступить.
Пуск спутника EgyptSat-A несколько раз переносился. Сначала его собирались отправить на орбиту 22 ноября 2018 года, затем 7 февраля.
EgyptSat-A должен был сменить на орбите EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. Масса спутника — около одной тонны. Стоимость спутника 100 миллионов долларов. Спутник для съемки земной поверхности с высоким разрешением должен был проработать на орбите не менее 11 лет.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости , Байконур
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