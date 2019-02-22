В Сеуле роботы построят для себя музей

Андроиды построят музей робототехники Robot Science Museum в Сеуле , в частности, они создадут металлический каркас здания и 3D-модели элементов ландшафта вокруг него, сообщает Inforeactor.

Топографическую съёмку площадки и контроль за строительством будут вести беспилотники.

В турецкой компании Melike Altinisik Architects, которая выиграла тендер на строительство музея, считают, что Robot Science Museum станет катализатором в продвижении технологий и науки.

Согласно проекту, сферическое здание музея расположится на 2,5 тысячи квадратных метров, общая площадь внутренних помещений составит 6,5 тысячи квадратных метров.

Планируется, что первая выставка в музее пройдёт в 2020 году, а к 2022-му объект заработает в полную силу.