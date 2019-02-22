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В Сеуле роботы построят для себя музей 

Парламентская газета + ещё 5 35 минут назад
Фото: INSTAGRAM.COM/MELIKEALTINISIKARCHITECTS/
Андроиды построят музей робототехники Robot Science Museum в Сеуле, в частности, они создадут металлический каркас здания и 3D-модели элементов ландшафта вокруг него, сообщает Inforeactor.
Топографическую съёмку площадки и контроль за строительством будут вести беспилотники.
В турецкой компании Melike Altinisik Architects, которая выиграла тендер на строительство музея, считают, что Robot Science Museum станет катализатором в продвижении технологий и науки.
Согласно проекту, сферическое здание музея расположится на 2,5 тысячи квадратных метров, общая площадь внутренних помещений составит 6,5 тысячи квадратных метров.
Планируется, что первая выставка в музее пройдёт в 2020 году, а к 2022-му объект заработает в полную силу.
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Наука и техника , Сеул
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