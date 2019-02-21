Обнаружен захват Луны атмосферой Земли

Международная группа ученых из России Франции выяснила, что внешний слой атмосферы Земли простирается до орбиты Луны и за ее пределами. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим аппаратом SOHO (англ. Solar and Heliospheric Observatory) с помощью измерителя анизотропии солнечного света SWAN. Этот инструмент предназначен для измерения ультрафиолетового излучения, испускаемого атомами водорода. Это позволило определить границы геокороны, части экзосферы, которое представляет собой облако нейтрального водорода, видимое в ультрафиолетовом свете.

Считалось, что внешняя граница атмосферы Земли находится на расстоянии 200 тысяч километров, где давление солнечного излучения становится сильнее гравитации планеты. Однако результаты нового исследования показали, что геокорона простирается на 630 тысяч километров. При этом среднее расстояние от Земли до Луны составляет около 384 тысяч километров.

По словам астрономов, астрономические приборы, наблюдающие отдаленные космические объекты в ультрафиолетовой области спектра, необходимо скорректировать для учета Лайман-альфа излучения, испускаемого геокороной.