Сразу две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос 29 марта

Первый в истории выход в открытый космос сразу двух женщин состоится с борта МКС в конце марта, в нем примут участие американки Энн МакКлейн и Кристина Кук , сообщило НАСА.

В четверг Кук, отправляющаяся на МКС в середине марта, на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов сообщила, что во время полета на станции выполнит выход в открытый космос вместе с МакКлейн, находящейся на МКС. При этом дата выхода не объявлялась.

На сайте НАСА сообщается, что 29 марта МакКлейн и Кук выйдут в открытый космос.

Первой среди женщин в 1984 году в открытый космос вышла советский космонавт Светлана Савицкая

Ранее сообщалось, что запуск космического корабля "Союз МС-12" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-ФГ" планируется на 14 марта в 22.14 мск, а его стыковка с МКС — на 15 марта в 4.07 мск. В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

Длительность полета экипажа "Союза МС-12" составит 204 дня (до 4 октября). Это будет второй космический полет для Овчинина и первый для Хейга и Кук. В ходе полета на МКС экипаж примет грузовые корабли "Прогресс", Dragon, Cygnus и HTV, выполнит выходы в открытый космос и проведет научные эксперименты. Кроме того, ожидается прибытие на станцию нового американского пилотируемого корабля.