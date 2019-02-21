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Новый спутник Нептуна получил название Гиппокамп 

ТАСС 50 минут назад
Фото: NASA/Twitter
Четырнадцатый спутник газового гиганта Нептуна, открытый в 2013 году с помощью телескопа Hubble, назван в честь Гиппокампа — древнегреческой мифологической морской лошади с рыбьим хвостом. Об этом сообщило американское космическое ведомство NASA.
Как предполагают американские исследователи, Гиппокамп — обломок Протея, второго по размерам спутника Нептуна. Он образовался в результате столкновения Протея с кометой несколько миллиардов лет назад.
Гиппокамп — самая маленькая луна Нептуна: ее диаметр равен всего 34 км. Спутник находится на расстоянии 12 тыс. км от планеты, период обращения вокруг нее составляет около 23 часов.
Нептун был открыт немецким астрономом Иоганном Галле в 1846 году, тогда же обнаружили его крупнейший спутник Тритон. В 1949 году ученые заметили второй спутник — Нереиду. В 1989 году с помощью американского космического аппарата Voyager 2 мир узнал о существовании еще шести лун Нептуна, названных Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса, Наяда. С 2002 по 2003 год было открыто пять других спутников — Галимеда, Сао, Лаомедея, Несо и Псамафа.
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Наука и техника , Технологии
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