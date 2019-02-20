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Вымершая более сотни лет назад черепаха обнаружена живой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @Marcelo_MataG
Гигантскую черепаху, вид которой был признан вымершим более 100 лет назад, обнаружили на Галапагосских островах. Об этом сообщает Independent.
О находке объявило правительство Эквадора. Министр охраны окружающей среды Марсело Мата (Marcelo Mata) в Twitter рассказал, что взрослая особь была обнаружена в ходе экспедиции. До этого момента единственным фактом существования вида Chelonoidis phantasticus считалось подтверждение экспедиции Калифорнийской академии наук, сделанное в 1906 году.
Найденная черепаха считалась вымершим видом из-за извержений вулканов. Несмотря на отсутствие научных доказательств жизни вида, в 2017 году Международный союз охраны природы по результатам исследования определил черепах как «находящихся под угрозой исчезновения (возможно, вымерших)». В докладе также значилось, что в 1964 году на месте бывшего обитания вида были найдены следы укусов на кактусах, что косвенно могло указывать на их существование.
На Галапагосских островах жили как минимум 14 видов гигантских черепах. На сегодняшний день из них существуют только десять видов.
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Наука и техника , РАН , The Independent , Эквадор
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