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Древние азиаты оказались первыми экологами 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Группа ученых опубликовала результаты раскопок пещеры Фа-Хиен Лена (Fa-Hien Lena) на юге Шри Ланки. Люди жили там десятки тысяч лет, начиная примерно с 45-тысячного года до н.э., т. е. с момента появления Homo sapiens в южной части Азии. Их отбросы и стали главным предметом изучения.
Надо сказать, что тропические дождевые леса, а пещера расположена именно в такой местности, традиционно считаются малопригодным для древних людей ландшафтом. Там мало крупных млекопитающих, на которых можно было бы охотится, да и тех очень непросто выследить. Поэтому, ученые предполагают, что джунгли заселялись в последнюю очередь — после того, как более подходящие ландшафты оказывались занятыми.
По всей видимости, это не так — люди в джунглях жили долго и непрерывно. Главным сюрпризом, однако, стало не это.
Первые сапиенсы, пришедшие в джунгли Шри Ланки, охотились на живущих в этих джунглях обезьян и белок. Их кости, числом около 15 тысяч штук, были основным предметом изучения. Как выяснилось, древние люди крайне редко охотились на молодых обезьян, хотя очень вероятно, что добыть их было легче.
Авторы исследования полагают, что дело тут в бережном отношении к природе. Аборигены, в силу своего близкого знакомства с «кормовой базой» — обезьянами, понимали, что их несложно истребить до такого уровня, при котором охотится станет не на кого. Поэтому их целью становились взрослые особи, а молодняку давалось время на подрастание.
Найденные в пещере костные останки накапливались там в течение нескольких десятков тысяч лет и все это время принципы выбора цели на охоте не менялись.
Ознакомиться с деталями можно в статье ученых, опубликованной в Nature Communications.
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Наука и техника , Шри-Ланка
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