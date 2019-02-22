Считавшуюся вымершей черепаху обнаружили на Галапагоссах

Гигантскую черепаху Chelonoidis Phantasticus обнаружили на Галапагосских островах участники исследовательской экспедиции. Этот вид считался вымершим более ста лет назад.

«Самку вида Chelonoidis Phantasticus нашли на острове Фернандина. Таких черепах в последний раз видели в 1906 году», — пишет Daily Mail.

Эксперты Международного союза охраны природы считали этот вид «возможно вымершим». Предполагалось, что причиной их исчезновения стала вулканическая активность, изменившая условия существования.

Ранее News.ru писал, что американский учитель, который скормил больного щенка голодной черепахе на глазах у детей, был признан невиновным в жестоком обращении с животными. Роберт Кросленд из Престонской средней школы в штате Айдахо подошёл к террариуму и положил живого щенка перед змеёй, а когда рептилия не заинтересовалась добычей — бросил малыша в аквариум к черепахе. Собака сначала плавала на поверхности, но спустя некоторое время черепаха утянула щенка на дно и съела.