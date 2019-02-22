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Как стать космонавтом: космос ближе, чем кажется 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: Ридус
Когда-то каждый второй юнец мечтал стать покорителем космоса, а шанс осуществить мечту был, ну разве что чуть выше, чем шанс превратиться в супергероя.
Теперь полеты на околоземную орбиту — обычное дело, профессия лишилась первооткрывательского шарма и уже не на слуху…
Близятся времена полетов на Марс, вот уже и создание ракеты для соответствующих целей анонсировал глава Роскосмоса, и название для нее уже придумали — «Енисей». Дело за малым. Что же нужно для того, чтобы оказаться одним из первых в списке кандидатов в марсианские пионеры?
Для начала нужно понять, здоровы ли вы, как космонавт. Ведь и требования к кандидатам сопоставимо профессии — космические. В первую очередь будущий космонавт должен иметь идеальное зрение и вестибулярный аппарат. Поэтому, если для вас все люди похожи на цветные пятна, а при одной мысли об американских горках мутит, то стать новым Гагариным точно не удастся.
Космическая медицина уверенно отвергает тех, чье жизненное кредо «Секс, наркотики и рок-н-ролл». И если на музыкальные пристрастия комиссия закроет глаза, то ЗППП, ВИЧ, Гепатит В и С — огромное и бесконечное как космос «нет».
Не менее важно и психическое здоровье кандидата. Любые мании, фобии и синдромы вдали от дома, в замкнутом пространстве только обостряются.
Претендент обязан предоставить копию амбулаторной карты, сведения о прививках, результаты целого вороха анализов и осмотров клиническими специалистами (терапевт, стоматолог, невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, дерматолог и гинеколог, если вам он нужен, конечно. Если вы сомневаетесь — с психиатром могут возникнут затруднения).
Также в список обязательных медицинских документов входит результат паразитологических исследований. Ни к чему лишние обитатели на МКС, сами понимаете.
И, вишенка на торте — антропометрические данные, строго ограниченные техническими возможностями скафандров и кресел на транспортных пилотируемых кораблях. К примеру, рост от 150 до 190 см, а вес от 50 до 95 кг. Возраст — до 35 лет.
Вместо нижней возрастной границы — строгий образовательно-профессиональный ценз. У вас должно быть законченное высшее образование (специалист или магистр) и опыт работы не менее трех лет по специальности или в организациях, занимающихся эксплуатацией и/или испытаниями авиационной и/или космической техники.
Само образование тоже нужно не абы какое — рассматривают заявления только инженеров и летчиков. Научные специальности также дают шанс на позитивный ответ. Английский — должен быть вам, как родной. Но не настолько, чтобы иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Ваш послужной список должен быть чист. Негодными будут признаны все, кто имеет судимость (если вы в розыске, к сожалению, свинтить от преследования на другую планету тоже не удастся) или слишком много болтает и разглашает государственные тайны.
Полный перечень всех документов можно посмотреть на сайте Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. Именно в этом центре и происходит выращивание будущих покорителей просторов вселенной. Туда отправляются все необходимые документы, заявления и надежды. В случае успеха вас пригласят пройти космическое собеседование, медицинское освидетельствование и вступительные тесты. Испытают вашу сообразительность, память, способность к обучению, силу и выносливость. Готовьтесь просверкать пятками километр за 3 минуты 35 секунд, продемонстрировать отличную координацию, развернувшись на 360 градусов в прыжке на батуте, и подтянуться на перекладине 14 раз.
И даже если вы весь из себя такой красавчик и умник, что прошли все вышеописанные мытарства с честью и достоинством — время ликовать еще не пришло. Вас будут сравнивать с другими кандидатами. Необязательно быть лучшим. Важнее, чтобы ваши физические данные были сбалансированными и не худшими. Только тогда вашу кандидатуру одобрят и… из претендента в кандидаты вы переквалифицируетесь в кандидаты в космонавты.
А дальше — не менее пяти с половиной лет зубодробительных подготовок, обучения и зубрежки, куча экзаменов, всем известная центрифуга… Если центробежная сила не вытянет из вашей набитой знаниями головы все изученное, вы пошатывающейся походкой приковыляете в свой первый экипаж. В составе которого, опять же, будете готовиться еще как минимум полтора года…
И только тогда, спустя в лучшем случае 7 лет (если удачно сойдутся звезды и повезет с программой полетов), ваша нога ступит на борт космического корабля. К тому времени уже можно создать и отстроить с десяток «Енисеев», так что есть все шансы на то, что за шагом на корабль последует шаг на поверхность красной планеты.
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Наука и техника , Статьи , Юрий Гагарин , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос
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