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СМИ: в Австралии из-за изменения климата вымерла рифовая крыса 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Правительство Австралии официально признало рифовую мозаичнохвостую крысу (Melomys rubicola) исчезнувшим из природы млекопитающим.
Ее статус с "под угрозой исчезновения" изменился на "вымершую".
Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, исчезновение этого вида связано с последствиями влияния человека на окружающую среду.
По словам представителя австралийского природохранного департамента Джеффа Ричардсона, специалисты пытались найти рифовую крысу с 2014 года в ее естественной среде обитания — на острове Брэмбл-Кэй (возле Папуа-Новой Гвинеи), но так и не смогли обнаружить ни единой особи.
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Наука и техника , Австралия
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