СМИ: в Австралии из-за изменения климата вымерла рифовая крыса

Правительство Австралии официально признало рифовую мозаичнохвостую крысу (Melomys rubicola) исчезнувшим из природы млекопитающим.

Ее статус с "под угрозой исчезновения" изменился на "вымершую".

Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, исчезновение этого вида связано с последствиями влияния человека на окружающую среду.

По словам представителя австралийского природохранного департамента Джеффа Ричардсона, специалисты пытались найти рифовую крысу с 2014 года в ее естественной среде обитания — на острове Брэмбл-Кэй (возле Папуа-Новой Гвинеи), но так и не смогли обнаружить ни единой особи.