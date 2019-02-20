На Аляске найдено «темное» существо возрастом 69 миллионов лет

Американские палеонтологи обнаружили на крутом берегу реки на Аляске ископаемое древнее существо, которое оказалось самым "северным" сумчатым, известным науке на данный момент.

Информация об открытии опубликована на сайте Колорадского университета в Боулдере. Сообщается, что крошечный ископаемый зверь был похож на опоссума. Он получил название Unnuakomys hutchisoni (ночная мышь).

Анализ показал, что это животное бродило по Земле в поздний меловой период около 69 миллионов лет назад. Оно обитало на территории, которая находилась выше Полярного круга, и питалось в основном насекомыми.

Зверь относился к группе млекопитающих, включающей в себя современных сумчатых и их вымерших родственников. Несмотря на очень маленький вес и размеры, это крошечное животное, вероятно, было довольно выносливым.

Ученые говорят, что оно жило в суровых условиях, при которых надо было пережить 120 дней темноты зимой. А средняя температура в этот темный период времени составляла всего около шести градусов по Цельсию.

"Эти существа, вероятно, были хорошо приспособлены к жизни в полной темноте, потому что они проводили в ней много времени", — говорит соавтор работы Джэлин Эберле.

Она также добавила, что это открытие рисует более детальную картину флоры и фауны, которая когда-то процветала на севере Аляски — регионе, в котором в эпоху динозавров обитали виды, которых нигде на Земле больше не было.