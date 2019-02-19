Ikea сделала лодки для очистки рек

Компания Ikea разработала лодку на дистанционном управлении, предназначенную для очистки рек.

Лодка получила название Good Ship IKEA. Как отмечается, она была смоделирована на основе игрушки для ванной SMÅKRYP, но при этом обладает большим функционалом. Она использует особую технологию, которая позволяет собирать до 20 килограммов мусора: с учетом этого можно предположить, что небольшая группа таких лодок могла бы поддерживать реку в относительно чистом состоянии. При дистанционном управлении, как сообщается, оператор получает «вид от первого лица» — благодаря установленной на лодке камере.

Как сообщает портал Engadget, лодки Good Ship IKEA на данный момент используются в районе Дептфорд-крик (место впадения Рейвенсборна в Темзу) в юго-восточной части Лондона; отмечается, что Ikea — в рамках образовательной инициативы — предоставляет людям возможность поуправлять лодками. По завершении этого компания планирует пожертвовать лодки экологической благотворительной организации Hubbub.