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Два космических туриста отправятся на МКС до конца 2021 года 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в компании.
"Подписан контракт на полет двух туристов до конца 2021 года", — сказал представитель компании Сергей Костенко.
По его словам, кандидаты на полет могут быть представлены в ближайшее время, пока раскрывать их личность в компании не планируют.
Роскосмос и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист — Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывало 7 человек, а Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза, отметили в Роскосмосе.
"Заключение указанного контракта позволит дополнительно "загрузить" производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов", — сказали в российской корпорации.
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Наука и техника , Войска , Сергей Костенко , Чарльз Симони , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , ЦЭНКИ , Space Adventures , РИА Новости
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