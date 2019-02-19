Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в компании.
"Подписан контракт на полет двух туристов до конца 2021 года", — сказал представитель компании Сергей Костенко.
По его словам, кандидаты на полет могут быть представлены в ближайшее время, пока раскрывать их личность в компании не планируют.
Роскосмос и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист — Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывало 7 человек, а Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза, отметили в Роскосмосе.
"Заключение указанного контракта позволит дополнительно "загрузить" производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос. Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов", — сказали в российской корпорации.