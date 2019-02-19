Два космических туриста отправятся на МКС до конца 2021 года

"Подписан контракт на полет двух туристов до конца 2021 года", — сказал представитель компании Сергей Костенко.

По его словам, кандидаты на полет могут быть представлены в ближайшее время, пока раскрывать их личность в компании не планируют.

Роскосмос и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист — Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывало 7 человек, а Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза, отметили в Роскосмосе.