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SpaceX запустила ракету со спутником связи и лунным аппаратом 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: © AP Photo/John Raoux
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом "Берешит" израильской компании SpaceIL. Старт с территории базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в четверг в 20:45 по времени Восточного побережья США (04:45 мск пятницы). Трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.
По расчетам американской компании, вывод спутника связи и аппарата, предназначенного для исследования Луны, произойдет примерно через 44 минуты после старта.
SpaceX смогла обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя. Компания использовала эту ступень дважды — при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.
SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.
Спутник Nusantara Satu принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, являющейся ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором расположена Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.
Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн
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Наука и техника , Технологии , Google , США
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