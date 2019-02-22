SpaceX запустила ракету со спутником связи и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом "Берешит" израильской компании SpaceIL. Старт с территории базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в четверг в 20:45 по времени Восточного побережья США (04:45 мск пятницы). Трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

По расчетам американской компании, вывод спутника связи и аппарата, предназначенного для исследования Луны, произойдет примерно через 44 минуты после старта.

SpaceX смогла обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя. Компания использовала эту ступень дважды — при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

Спутник Nusantara Satu принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, являющейся ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором расположена Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.