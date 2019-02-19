Источник: указ о создании сверхтяжелой ракеты изменят под новые задачи

Указ о создании сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полета на Луну, скорректируют, уточнив кооперацию, которая будет задействована в реализации проекта, а также цели создания носителя, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Параллельно с разработкой ФЦП по сверхтяжелой ракете еще три связанных с ней программных документа находятся в стадии согласования. Речь идет об основах госполитики в области космической деятельности, федеральной космической программе и указе о создании ракеты. Изменения, а эти документы ориентировочно будут внесены в правительство, будут до 20 марта", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, в указ о сверхтяжелой ракете будут внесены изменения в отношении кооперации разработчиков. Если раньше генконструктором была обозначена РКК "Энергия" , то теперь головная роль будет за РКЦ "Прогресс"

Кроме того, планируется дополнить указ подробностями проекта по исследованию и освоению Луны.