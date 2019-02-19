Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: указ о создании сверхтяжелой ракеты изменят под новые задачи 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: ТАСС
Указ о создании сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полета на Луну, скорректируют, уточнив кооперацию, которая будет задействована в реализации проекта, а также цели создания носителя, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Параллельно с разработкой ФЦП по сверхтяжелой ракете еще три связанных с ней программных документа находятся в стадии согласования. Речь идет об основах госполитики в области космической деятельности, федеральной космической программе и указе о создании ракеты. Изменения, а эти документы ориентировочно будут внесены в правительство, будут до 20 марта", — сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, в указ о сверхтяжелой ракете будут внесены изменения в отношении кооперации разработчиков. Если раньше генконструктором была обозначена РКК "Энергия", то теперь головная роль будет за РКЦ "Прогресс".
Кроме того, планируется дополнить указ подробностями проекта по исследованию и освоению Луны.
Последние новости
Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием Что происходит с подарками после съемок "Поля чудес" Шведские исследователи рассказали про явление, убившее группу Дятлова
Комментарии
Наука и техника , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , РИА Новости
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение