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Вымирание мамонтов связали с их большим весом 

Рамблер 1 час назад
Ученые изучают мамонтов по останкам, которые обнаруживают археологи. Сейчас доподлинно известно, что исчезнувшие примерно 10 тысяч лет назад млекопитающие были в два раза тяжелее современных слонов: эти древние животные вырастали до 5,5 метров в высоту и весили 14-15 тонн. Огромные доисторические слоны прекрасно себя чувствовали в условиях холодного климата, они жили на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Существует несколько теорий, почему вымерли эти огромные звери. Согласно гипотезе, которую выдвинул Альфред Уоллес, причинами исчезновения многотонных мамонтов стали климатическое потепление и активная деятельность человека — наши предки любили охотиться на этого представителя мегафауны. Другие исследователи считают, что основную роль в гибели мамонтов сыграло именно изменение климата, в результате которого погибло 34 рода крупных животных — так называемое Великое голоценовое вымирание. Российские ученые из Научного центра изучения Арктики предположили, что вес мамонтов имел немаловажное значение, они не смогли приспособиться к жизни в новых условиях, когда почва стала более влажной и рыхлой, многие из них просто тонули в топкой местности.
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Наука и техника , Видео , Другое
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