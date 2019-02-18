Мегалодоны могли вымереть из-за белых акул

Как предположили авторы нового исследования, гигантские древние акулы — мегалодоны — могли исчезнуть, не выдержав конкуренцию с более мелкими «родственниками» — большими белыми акулами.

Мегалодоны (Carcharocles megalodon или Otodus megalodon) — это древние акулы, жившие, как предполагается, в периоды миоцена и плиоцена. Согласно оценкам некоторых ученых, в длину эти акулы могли достигать 15 метров, а весить больше 35 тонн. Предполагается, что мегалодоны вымерли 2,5-3 миллиона лет назад, однако с чем именно связано исчезновение этих древних морских хищников, определить сложно.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Peer Journal, авторы предположили, что в вымирании гигантских акул виноваты их более мелкие «сородичи» — Carcharodon carcharias, большие белые акулы (эти хищники живут по сей день; они являются очень крупными, однако по размерам все равно уступают мегалодонам). Большие белые акулы появились, как считают ученые, примерно шесть миллионов лет назад, а большое распространение получили приблизительно спустя два миллиона лет.

Авторы новой работы на основе анализа различных данных предположили, что мегалодоны исчезли раньше, чем полагалось: уже примерно 3,6-4 млн лет назад. Согласно гипотезе исследователей, вымирание морских гигантов связано с конкуренцией с большими белыми акулами: последние, конечно, уступали в размерам взрослым Otodus megalodon, однако вполне могли конкурировать с молодыми особями и — с учетом сокращения численности животных, которыми питались мегалодоны, — в итоге одержать в ней верх.

Не так давно мы писали об исследовании, в котором вымирание морской мегафауны (в частности, мегалодонов), произошедшее, предположительно 2,6 млн лет назад, связали со вспышкой сверхновой.