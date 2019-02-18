Японцы назначили обстрел Рюгу на пятницу

В пятницу, 22 февраля, японский зонд «Хаябуса-2», находящийся на орбите вокруг астероида Рюгу, выстрелит по нему пятиграммовой пулей, а при следующем (через несколько минут) пролете через то же место попытается собрать частицы грунта, поднятые с поверхности астероида.

Это станет первой попыткой сбора астероидного грунта с поверхности Рюгу. Она должна была состояться еще в прошлом году, но была отложена. При проектировании зонда ученые исходили из того, что поверхность астероида покрыта реголитом (каменной пылью), который будет несложно оторвать от поверхности, а затем собрать. По прилете к Рюгу выяснилось, что это не так: астероид усеян мелкими и крупными камнями, а «полян» с реголитом на нем нет.

Попытку забора грунта перенесли на 2019 год. Ученые изучили вероятные последствия обстрела каменистого грунта — как в смысле забора проб, так и в отношении безопасности самого зонда от отлетевших осколков.

Проведенные испытания включали обстрел таза с камнями, имитирующими поверхность Рюгу. Выяснилось, что установленная на зонде аппаратура скорее всего справится с непредвиденными затруднениями.

Астероид Рюгу — небольшое (около 0.92 км) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите, пересекающей орбиты Венеры, Земли и Марса. По расчетам астрономов, в сколько-нибудь обозримом времени не представляет опасности для нас.

Зонд «Хаябуса-2» прибыл к астероиду летом прошлого года и в сентябре высадил на его поверхность сразу три ровера, исследовавших Рюгу в течении нескольких часов. Ничего очень уж сенсационного они там не нашли.