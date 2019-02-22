Японский зонд «Хаябуса-2» совершил посадку на поверхности астероида Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть и доставить на землю пробы его грунта.

Прямая трансляция велась аэрокосмическим агентством JAXA из центра управления полетом.

Астероид Рюгу в диаметре всего 900 метров удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. "Хаябуса-2" соберет пробы грунта, а чтобы измельчить гравий, которым покрыт астероид, зонд будет дробить его с помощью специальных патронов.

Космический зонд "Хаябуса-2", название которого означает "сокол", приблизился к астероиду в июне 2018 года, потратив на полет почти три с половиной года. В сентябре на Рюгу высадились два движущихся робота Rover-1A и Rover-1B, которые сделали фотографии поверхности астероида.

Ученые полагают, что на Рюгу они смогут найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле. Орбита астероида проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ. "Хаябуса-2" должен вернуться на Землю в 2020 году.