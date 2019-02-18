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Инсайдер пророчит возвращение больших MacBook Pro 

Игромания.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Apple планирует представить совершенно новый дизайн MacBook Pro в этом году, заявил аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. По его словам, новые ноутбуки получат экраны с диагоналями от 16 до 16,5 дюймов. Таким образом, рынок ждёт возвращение крупных макбуков. При этом отметим, что 17-дюймовые модели перестали продаваться в 2012 году.
При этом 13-дюймовая модель получит версию на 32 ГБ ОЗУ. Сейчас такая опция доступна только для 15-дюймового MacBook Pro. Кроме того, в это году ожидается анонс «модульного» Mac Pro с возможностью простой замены комплектующих. Также компания из Купертино планирует возобновить выпуск мониторов. Речь идёт о модели на 31,6 дюйма с разрешением 6K. При этом он будет основан на аналоге технологии MicroLED.
Мобильные устройства этого года будут, по словам Куо, включать в себя три версии iPhone с улучшенной версией сканера лиц Face ID и более ёмким аккумулятором. Также упоминается тройная камера, хотя неясно, какая модель получит её. Размеры экранов останутся прежними, как и «чёлка». Стеклянный корпус iPhone 2019 года станет матовым, также появится поддержка беспроводной зарядки и новая система позиционирования в зданиях.
Обещан выход двух iPad Pro с новым процессором. Базовая версия получит диагональ экрана 10,2 дюйма. Также ожидается обновление компактного iPad mini и плеера iPod touch. Что касается Apple Watch, то ему приписывают версию в керамическом корпусе и функцию ЭКГ для других стран, кроме США.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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