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Российские инженеры разрабатывают космическую яхту для туристов 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Разработка космической яхты для полетов туристов на околоземную орбиту ведётся в России рядом частных компаний при поддержке рабочих групп AeroNet и SpaceNet Национальной технологической инициативы (НТИ), первые полеты могут начаться уже в ближайшие 5 лет, сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Разработка суборбитального беспилотного (полет будет осуществляться в автоматическом режиме) космического корабля под названием "Космическая яхта Селена" началась два года назад, однако о ней сообщили впервые. Согласно задумке, яхта сможет подниматься в воздух как самолет, взлетая с обычных российских аэродромов.
Предполагается, что челнок выходит в космос на максимальной скорости 3,5 маха, на высоту — 120-140 километров. Далее корабль через некоторое время начинает входить обратно в атмосферу на скорости 0,85 маха.
"У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолет… Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости", — указал генконструктор.
Всего будет создано три экземпляра кораблей. На борту будет шесть пассажирских мест и одно место пилота. Аппарат будет беспилотный, однако для спокойствия и удобства пассажиров в нем будет находиться специалист.
"Внутри будет находиться пилот-специалист, но управлять судном он не будет. Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием", — пояснил собеседник агентства. Стоимость полета — порядка 200-300 тысяч долларов с человека за полет.
Ранее конструктор уже строил уникальные аппараты, которые, в частности, выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия". Так, в 2018 году за один месяц Бегак создал аппарат, способный летать, ездить и плавать, — "Бегалет HYPE".
Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Наука и техника , Наука , Технологии , РИА Новости , Сочи
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