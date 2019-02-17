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Ученые научились очищать воду светом 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.
Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной. Опытный прототип способен очищать десять литров воды в час.
Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание — в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса. Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.
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Наука и техника , Наука , Австралия
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