В Арктике обнаружили бабочек из Северной Америки

Самое масштабное за последние 100 лет исследование чешуекрылых Арктики показало, что в высоких широтах обитают бабочки из Северной Америки, Чукотки и тундры. Шесть из них впервые обнаружены в Ненецком АО и на Новой Земле. Статья ученых опубликована в журнале Polar Biology.

Впервые за 100 лет удалось сформировать наиболее полный список чешуекрылых островов Колгуев, Вайгач и Долгий, а также архипелага Новая Земля. В него вошли 60 видов мотыльков и бабочек. Ученые из Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики и Университета Турку обобщили и описали собранный на недообследованных ранее территориях массив данных.

Установление родственных связей насекомых Арктики поможет ученым уточнить механизмы расселения насекомых по земному шару. Также по результатам исследования его авторы выдвинули предположение о том, что в русской Арктике может обитать от 40 до 60 видов еще не описанных чешуекрылых.