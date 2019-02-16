В Арктике обнаружили бабочек из Северной Америки 

Самое масштабное за последние 100 лет исследование чешуекрылых Арктики показало, что в высоких широтах обитают бабочки из Северной Америки, Чукотки и тундры. Шесть из них впервые обнаружены в Ненецком АО и на Новой Земле. Статья ученых опубликована в журнале Polar Biology.
Впервые за 100 лет удалось сформировать наиболее полный список чешуекрылых островов Колгуев, Вайгач и Долгий, а также архипелага Новая Земля. В него вошли 60 видов мотыльков и бабочек. Ученые из Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики и Университета Турку обобщили и описали собранный на недообследованных ранее территориях массив данных.
Установление родственных связей насекомых Арктики поможет ученым уточнить механизмы расселения насекомых по земному шару. Также по результатам исследования его авторы выдвинули предположение о том, что в русской Арктике может обитать от 40 до 60 видов еще не описанных чешуекрылых.
«Несмотря на более чем вековую историю исследований, материалы экспедиций обогатили представление о мире насекомых Арктики. Наши находки говорят о том, что фауна этого региона очень мобильна: мы впервые зафиксировали там ряд видов, которые и не предполагали найти в этих широтах. Ряд обнаруженных видов удалось идентифицировать благодаря молекулярным методам генетического анализа. Это относительно новый в зоологии метод, в котором вид определяется не по особенностям строения, а по нуклеотидной последовательности. Из нее составляют генетический "штрих-код", уникальный для каждого вида», — рассказал доктор биологических наук, сотрудник Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова Борис Филиппов.