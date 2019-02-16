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Смартфоны iPhone оказались уязвимы перед русским словом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Всю свою «силу» слово приобретает, если произнести его пять раз.
Пользователь из России обнаружил новую уязвимость во всех современных моделях iPhone. Устройство оказалось уязвимо перед русским словом «дефис».
Как отметил пользователь в Twitter, если пять раз произнести данное слово, то любой смартфон под управлением актуальной версии iOS начнет перезагружаться. Для того, чтоб добиться нужного эффекта, необходимо открыть любое приложение, где можно ввести текст. Затем следует включить режим диктовки и произнести по-русски «дефис» пять раз, причем это работает и с английским словом — hyphen.
Пользователи утверждают, что проблема носит массовый характер, однако в Siri не работает. Ожидается, что в одном из ближайших обновлений недоработка будет устранена.
Ранее хакеры обнаружили новый способ взлома, который применим к любому смартфону iPhone. Речь идет об обычном подборе пароля, имеющемся в каждом гаджете компании Apple.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Apple
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