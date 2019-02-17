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Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне 

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Фото: Reuters
Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника издания, помимо лунохода к спутнику будут запущены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки грузов, модули для строительства лунной базы и орбитальный аппарат для поддержки связи и навигации.
Источник отметил, что инициатором этих разработок стало научно-производственное объединение имени Лавочкина. Запуск космических аппаратов должен пройти в период с 2031 по 2035 годы.
В декабре «Роскосмос» и Совет РАН по космосу заявили, что российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. В эти же сроки на полигоны доставят крупные грузы, а также будут проводить научные эксперименты.
О том, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в ноябре. По его словам, основные задачи на ней будут решать роботизированные системы.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РАН
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