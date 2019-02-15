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Орангутангам удалось освоить орудие, чтобы добывать пищу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые выяснили, что орангутанги научились принимать выгодные решения в зависимости от них использовать орудия или нет. Так, если животные понимали, что достать им любимую еду удастся только с помощью орудия, даже если менее привлекательную еду можно было взять со стола, то они его смело использовали.
Однако, если орудие оказалось менее практичным, то приматы не брезговали более доступной, но менее предпочтительной пищей, передает PLoS ONE.
Отметим, что ареалом обитания этих млекопитающих являются тропические леса на островах Борнео и Суматра.
Известно, что орангутанги большую часть времени проводят на деревьях и питаются фруктами, причем предпочитают сладкие и мясистые плоды.
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Наука и техника , Наука
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