Палеонтологи нашли в Австралии тропу динозавров

Австралийские палеонтологи нашли в Квинсленде тропу из окаменелых следов динозавров, передает CNN

Пока это самые четкие отпечатки древних существ, найденные в Австралии . По мнению ученых, по дорожке ходили представители трех видов: зауроподы, орнитоподы и тероподы. Такое соседство среди травоядных ящеров бывает редко.

Тропа состоит из двух десятков отпечатков задних и передних конечностей. Исследователи установили, что самый большой след принадлежит зауроподу. Следы орнитопода и теропода гораздо меньше. Ученые отмечают, что в настоящее время эта дорога динозавров самая длинная, ее протяженность более 40 метров.

Определен и возраст находки. Он составляет примерно 95 миллионов лет.

Ранее в Африке нашли скелет гигантского динозавра с хвостом в виде сердца. Возраст травоядного ящера составил около 100 миллионов лет. Ученые установили, что он относился к роду титанозавров и весил примерно 20 тонн.