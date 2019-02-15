Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Волочкова рассказала шокирующую правду про Собчак
Волочкова рассказала шокирующую правду про Собчак

Палеонтологи нашли в Австралии тропу динозавров 

Мир24 + ещё 3 15 февраля 2019
Фото: «Мир 24» / Виталий Залесский
Австралийские палеонтологи нашли в Квинсленде тропу из окаменелых следов динозавров, передает CNN.
Пока это самые четкие отпечатки древних существ, найденные в Австралии. По мнению ученых, по дорожке ходили представители трех видов: зауроподы, орнитоподы и тероподы. Такое соседство среди травоядных ящеров бывает редко.
Тропа состоит из двух десятков отпечатков задних и передних конечностей. Исследователи установили, что самый большой след принадлежит зауроподу. Следы орнитопода и теропода гораздо меньше. Ученые отмечают, что в настоящее время эта дорога динозавров самая длинная, ее протяженность более 40 метров.
Определен и возраст находки. Он составляет примерно 95 миллионов лет.
Ранее в Африке нашли скелет гигантского динозавра с хвостом в виде сердца. Возраст травоядного ящера составил около 100 миллионов лет. Ученые установили, что он относился к роду титанозавров и весил примерно 20 тонн.
Мир24: последние новости
На дне Байкала обнаружили миллионы тонн молодой нефти NASA завершило миссию марсохода Opportunity В Индии обнаружили новый вид лягушек
Комментарии
Наука и техника , Наука , CNN , Австралия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
«Нужны санкции»: Савченко поймала Порошенко на вранье
В мире Статьи
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение