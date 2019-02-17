Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Помпеях нашли уникальную фреску с изображением Нарцисса 

Р-Спорт + ещё 10 37 минут назад
Фото: CC BY 3.0 / Ministero per i beni e le attività culturali /
Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, любующегося на свое отражение, сообщает Daily Mail.
Археологи надеются, что комната, на стенах которой изображен Нарцисс, в скором времени будет открыта для туристов.
Нарцисс — герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.
Интересно, что по всей видимости, дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу, здесь же в конце прошлого года нашли другую нашумевшую эротическую фреску.
Р-Спорт: последние новости
Источник рассказал о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне НАСА сегодня официально признает потерю марсохода Opportunity Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram
Наука и техника
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение