В Помпеях нашли уникальную фреску с изображением Нарцисса

Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, любующегося на свое отражение, сообщает Daily Mail.

Археологи надеются, что комната, на стенах которой изображен Нарцисс, в скором времени будет открыта для туристов.

Нарцисс — герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.

Интересно, что по всей видимости, дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу, здесь же в конце прошлого года нашли другую нашумевшую эротическую фреску.