В Помпеях обнаружили фреску с изображением персонажа древнегреческих мифов

Dopo Leda e il cigno, dagli scavi di #Pompei affiora una nuova meraviglia: l’affresco che ritrae #Narciso che si specchia nella sua immagine ⬇️ https://t.co/vLmaR5xk8j pic.twitter.com/VrlomSLP5f— Sky tg24 (@SkyTG24) 14 февраля 2019 г. Итальянские археологи сделали открытие в комплексе древнеримского города Помпеи: в домусе (особняке) торговца они обнаружили хорошо сохранившуюся фреску с изображением персонажа древнегреческой мифологии — охотника Нарцисса, который любуется собственным отражением в воде. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.

"Все пронизывает тематика наслаждения жизнью, красоты и тщеславия, — рассказал о находке директор музея Помпей Массимо Осанна. — Это также подчеркивают фигуры менад и сатиров, которые "сопровождали" гостей дома".

Как гласит легенда, красивый молодой юноша Нарцисс, ставший олицетворением самовлюбленности и гордыни, с презрением относился к любому человеку, испытывавшему к нему светлые чувства. Увидев однажды свое отражение в реке, он так сильно в него влюбился, что не мог оторваться от бесконечного созерцания своего лица, и умер от безответной любви. На месте его гибели вырос цветок с одноименным названием. Директор Осанна отметил, что этот мифологический сюжет хорошо известен и часто использовался для украшения внутреннего убранства в богатых домах в Помпеях.

Примечательно, что открытие произошло в том же особняке, в комнате которого в ноябре 2018 года была найдена фреска на мифологический сюжет "Леда и лебедь". Как рассказала археолог Альфонсина Руссо, из-за "красоты этих комнат" было принято решение продолжить раскопки. Она также выразила надежду на то, что "в будущем для посетителей будет открыта хотя бы часть этого домуса".

Раскопки в этой части Помпей, 20% которых еще остаются под землей, проводятся в рамках проекта "Большие Помпеи". Он осуществляется частично за счет финансирования ЕС и направлен на сохранение уникального музея. В этом богатом древнеримском городе было обнаружено немало фресок, которыми его жители украшали стены своих домов. По большей части они перевезены и хранятся в Национальном археологическом музее в Неаполе. Часто те фрески, которые сохранились на своих оригинальных местах, подвергаются актам вандализма, а также их пытаются украсть.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 годы до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых "энциклопедией" уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Последним открытием стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года I века н.э.