Создан робот, осуществляющий навигацию подобно пустынному муравью

Исследователя создали робота AntBot, который ориентируется в пространстве без GPS, осуществляя навигацию подобно пустынным муравьям-бегункам.

Большинство муравьев-фуражиров способны находить дорогу обратно к своей колонии, следуя по феромонному следу, оставленному ими ранее. Однако в пустынях, где обитают многие муравьи-бегунки (род Cataglyphis), под жарким солнцем этот след, скорее всего, быстро исчезнет: данным муравьям, таким образом, приходится полагаться на иные способы навигации.

Во-первых, муравьи-бегунки могут определять направление с помощью поляризованного света (он является видимым для глаз муравьев как в солнечную, так и в пасмурную погоду). Во-вторых, муравей-бегунок может определить, насколько далеко зашел, считая шаги, а также при помощи оптического потока.

Шестиногого робота AntBot решили научить осуществлять навигацию схожим образом. Устройство оснастили оптическим компасом, который робот использует для проверки направления на основе поляризованного света, а также оптическим датчиком движения, который позволяет визуально определить, как далеко отошел робот от начальной точки. Такой набор, как отмечается, позволяет роботу изучать окрестности на расстоянии 14 метров и возвращаться к начальной позиции с точностью до одного сантиметра.

Предполагается, что в будущем роботы с подобной системой навигации могли бы пригодиться, например, при работе на территориях, пострадавших в результате бедствий, в ситуациях, когда использование GPS невозможно.

Работа, посвященная разработке, была опубликована в журнале Science Robotics. Кратко об AntBot рассказывает портал NewAtlas.