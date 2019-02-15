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Создан робот, осуществляющий навигацию подобно пустынному муравью 

Популярная механика + ещё 2 1 час назад
Фото: CNRS
Исследователя создали робота AntBot, который ориентируется в пространстве без GPS, осуществляя навигацию подобно пустынным муравьям-бегункам.
Большинство муравьев-фуражиров способны находить дорогу обратно к своей колонии, следуя по феромонному следу, оставленному ими ранее. Однако в пустынях, где обитают многие муравьи-бегунки (род Cataglyphis), под жарким солнцем этот след, скорее всего, быстро исчезнет: данным муравьям, таким образом, приходится полагаться на иные способы навигации.
Во-первых, муравьи-бегунки могут определять направление с помощью поляризованного света (он является видимым для глаз муравьев как в солнечную, так и в пасмурную погоду). Во-вторых, муравей-бегунок может определить, насколько далеко зашел, считая шаги, а также при помощи оптического потока.
Шестиногого робота AntBot решили научить осуществлять навигацию схожим образом. Устройство оснастили оптическим компасом, который робот использует для проверки направления на основе поляризованного света, а также оптическим датчиком движения, который позволяет визуально определить, как далеко отошел робот от начальной точки. Такой набор, как отмечается, позволяет роботу изучать окрестности на расстоянии 14 метров и возвращаться к начальной позиции с точностью до одного сантиметра.
Предполагается, что в будущем роботы с подобной системой навигации могли бы пригодиться, например, при работе на территориях, пострадавших в результате бедствий, в ситуациях, когда использование GPS невозможно.
Работа, посвященная разработке, была опубликована в журнале Science Robotics. Кратко об AntBot рассказывает портал NewAtlas.
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