Ученые Петербурга открыли в Приамурье новые виды лишайников

Научные сотрудники Ботанического института Чесноков и Конорева в прошлом году участвовали в экспедиции на территории заповедника "Комсомольский". За время, проведенное там, ученым удалось собрать более двух тысяч образцов лишайников. Среди них выявлено 98 видов, две трети которых являются новыми для территории заповедника. Таким образом, список видов лишайников, встречающихся в заповеднике "Комсомольский", пополнился до 266.

— Такой обильный "урожай" открытий объясняется малой изученностью исследуемого региона, — уточнили в лаборатории лихенологии.

Лишайники — симбиотические ассоциации грибов и некоторых видов бактерий, они являются одними из самых долгоживущих организмов нашей планеты и могут достигать возраста нескольких сотен лет, а в некоторых случаях — даже тысячелетий.