Речь людей и язык жестов шимпанзе подчиняются общим правилам

Учёные выяснили, что шимпанзе общаются «по-человечески», только вместо слов они используют жесты. К таким выводам исследователи пришли после просмотра 359 видеозаписей с приматами, обитающими в лесном заповеднике Будонго на территории Уганды . Специалистам удалось выявить 58 основных типов жестов, помогающих человекообразным обезьянам «разговаривать» друг с другом. Примечательно, что выстраивая свою «речь», шимпанзе следуют лингвистическим правилам.

Учёные из Университета Рохэмптона ( Великобритания ) выяснили, что шимпанзе общаются «по-человечески», только вместо слов они используют жесты. Оказалось, что, выстраивая свою «речь», приматы следуют двум лингвистическим правилам. Согласно первому, закону Ципфа, наиболее употребляемые слова всегда короткие. Другое правило, закон Мензерата, гласит, что чем длиннее лингвистическая конструкция, в данном случае, слово, тем короче её составляющие, то есть слоги.

Открытие учёные совершили после просмотра 359 видеозаписей, на которых шимпанзе общаются друг с другом. «Подопытные» обитали в лесном заповеднике Будонго на территории Уганды.

Всего специалисты зафиксировали 2137 жестов, которые использовали при общении 48 шимпанзе. Исследователи разделили невербальные знаки на 58 типов, а также проанализировали их скорость.

Специалисты обнаружили, что чаще всего шимпанзе при общении использовали короткие жесты, а длинные, в свою очередь, были составлены из коротких жестов, словно из слогов.

Приматологи отметили, что глухонемые люди при общении также используют язык жестов, который подчиняется двум правилам лингвистики — Ципфа и Мензерата.

«Язык жестов приматов, разумеется, сильно отличается от человеческого языка, но результаты наших исследований показывают, что в основе этих двух систем лежат одни и те же принципы. Мы надеемся, что наша работа подготовит почву для проведения похожих исследований, которые показали бы, насколько широко эти законы могут быть распространены в животном царстве» — сообщила автор исследования Рафаэла Хеесен.

Напомним, что в процессе общения человекообразные обезьяны также издают звуки и меняют выражение лица. В прошлом году учёные выяснили, что шимпанзе и младенцы людей пользуются одним языком жестов. «Словарный запас» обезьянок и маленьких детей (до двух лет) совпал на 96%.