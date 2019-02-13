Антарктические ледники прогнулись из-за талой воды

Таяние антарктических ледников может поднять уровень Мирового океана примерно на 58 метров. Это хороший повод для изучения того, как эти ледники себя ведут.

Значительная часть побережья Южного континента окружена шельфовыми ледниками. В отличие от ледника материкового, который лежит на твердой поверхности и не торопясь скользит по ней, шельфовый — это, в сущности, плавучая льдина, которая большей частью своей массы лежит на воде. Попросту говоря, плавает. От обычного льда ее отличает толщина — у антарктических ледников она обычно больше километра. Верхние несколько десятков метров находятся над поверхностью воды, все остальное — ниже.

По мере того, как шельфовый ледник расширяется, уходя все дальше от берега, его прочность становится недостаточной и от краев раз за разом откалываются айсберги. Это уже совсем обычные льдины, но большие и толстые. В некоторых случаях их линейные размеры могут превышать сотни километров.

В другом полушарии происходит примерно тоже самое, но со своей спецификой.

В достаточно теплую погоду шельфовый ледник может подтаивать не только снизу — там вода, она всегда теплее — но и сверху. Образующаяся при этом талая вода, если она не может стечь вниз, скапливается в водоемах вполне озерных размеров. Поскольку вода плотнее льда, то это приводит к деформации подстилающей ее льдины — даже если она толщиной в километр. Если воде потом удается стечь, это приводит к выпрямлению льдины. Если это событие повторяется, колебания льда могут привести к его растрескиванию.

Есть предположения, что именно это явление послужило существенным фактором при очень быстром разрушении шельфового ледника Ларсен-B в 2002 году и его соседа Ларсен-A семью годами раньше. В обоих случаях ледники, остававшиеся стабильными в течении тысячелетий, разрушились за несколько недель, породив сотни разнокалиберных айсбергов, унесенных в океан и там, впоследствии, растаявших.

Существующие математические модели, при всем правдоподобии, страдают от того, что их никто никогда не проверял. Именно это и попыталась сделать команда исследователей из США, избравшая в качестве «подопытного кролика» антарктический шельфовый ледник Мак-Мердо. Ученые установили на леднике 12 станций GPS, измерявших и передававших как координаты места, так и его точную высоту в данный момент.

Выяснилось, что если убрать регулярные колебания, обусловленные приливами, то колебания более низких частот (порядка одного раза в несколько недель), вероятно вызванные именно накоплением и стоком воды, достигают метра и более. При этом датчики, установленные всего в нескольких сотнях метров от талых озер, ничего не фиксировали — их уровень оставался неизменным. Даже для льдины километровой толщины это существенно.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Communications.