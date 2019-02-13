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Ученые нашли на дне Байкала миллионы тонн молодой нефти 

Российская Газета + ещё 2 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Сибирские ученые выяснили, что на дне озера Байкал находится порядка 250-300 миллионов тонн нефти, которая постепенно поднимается и засоряет чистейшую байкальскую воду, передает "Наука в Сибири".
По словам ведущего научного сотрудника ИНГГ СО РАН доктора геолого-минералогических наук Валерия Москвина, если в регионе произойдет сильное землетрясение, то разовый выброс всего лишь 1,2 тысячи тонн природной жидкости вызовет экологическую и экономическую катастрофы.
Ту нефть, которая периодически оказывается в воде, частично поглощают углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus, обитающие в нефтяных битумах и фактически сдерживающие распространение нефти по обширной акватории водоема.
Однако существует вероятность, что микроорганизмы перестанут в полном объеме справляться с очисткой озера. Валерий Москвин отметил, что такое весьма вероятно, если на Байкале произойдет сильное землетрясение.

Кстати

Именно обитающие в водах Байкала микроорганизмы помогли исследователям доказать заведомо биогенное происхождение нефти Байкала и определить примерный возраст ее происхождения — моложе 65 миллионов лет.
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