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В Болгарии нашли маску римского императора 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Фото: Regional Archaeological Museum Varna
Болгарские археологи обнаружили в Варне терракотовую маску, изображающую, предположительно, лицо императора VI века.
Об открытии рассказывает The Sofia Globe. Артефакт был обнаружен на археологическом участке Джанавара в болгарском черноморском городе Варна.
Его нашли сотрудники Регионального археологического музея, проводившие раскопки на территории раннего христианского монастыря. Артефакт является частью маски или бюста и, вероятно, изображает лицо главы Восточной Римской империи. Находка датирована VI веком нашей эры.
Представитель музея Василь Тенекеджиев отметил, что артефакт является единственным в своем роде, найденным на территории Болгарии. Его идентифицировали после консультаций с другими археологами.
Теперь ученые попытаются восстановить облик, чтобы узнать, какому императору принадлежала маска. Также в ходе раскопок были найдены основания колонн и остатки впечатляющей арки.
Кроме того, находкой археологов стали древние водопроводные сети.
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Наука и техника , Болгария
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