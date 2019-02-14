Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Иркутском открыли новый минерал 

Индикатор + ещё 1 2 часа назад
Фото: RoseCreekTreasure/Flickr
Международный коллектив ученых из России, Австрии, США, Канады, Италии, Германии и Великобритании стал первооткрывателем нового минерала — огнитита. Факт открытия был официально признан на январском заседании Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC) Международной минералогической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.
Огнитит был назван в честь дунит-верлитового массива Огнит (другое название Медек, Иркутская область), где и был выявлен в результате многолетних исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд. По словам соавтора открытия Геннадия Шведова, сотрудника Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета, от момента обнаружения до признания нового минерала прошло почти пять лет.
«Новая фаза была обнаружена при изучении руд массива в районе Байкала. Был составлен производственный отчет, и я занялся другими делами. Позже при изучении минерала обратили внимание на его необычную структуру. Я попросил подключиться к исследованию своего коллегу — доктора геолого-минералогических наук Андрея Баркова, были задействованы ученые разных стран. И только в январе 2019 года комиссия признала находку новым минералом, — рассказал Шведов. — Первоначально хотели назвать его байкалитом. Но оказалось, что это имя уже занято другим минералом, который пока не признан официально. Тогда было выбрано имя по названию массива».
Новый минерал относится к классу сульфосолей и образует выделения в халькопирите совместно с самородным висмутом, алтаитом и гесситом. Его формулу можно представить как NiBiTe, где никель составляет 14,85%, висмут 52,87%, теллур — 32,28%. Сейчас новый минерал пополнил коллекцию Музея геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске.
Индикатор: последние новости
S7 будет выполнять рейсы из Москвы на Байконур Мышам отрастили ампутированные пальцы Суперсимметрия улучшила параметры лазера
Комментарии
Наука и техника , Австрия , Германия , Иркутск , Иркутская Область , Италия , Канада , США , Великобритания
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение