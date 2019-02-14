Под Иркутском открыли новый минерал

Австрии, США, Канады, Италии, Германии и Международный коллектив ученых из России Великобритании стал первооткрывателем нового минерала — огнитита. Факт открытия был официально признан на январском заседании Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC) Международной минералогической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.

Огнитит был назван в честь дунит-верлитового массива Огнит (другое название Медек, Иркутская область ), где и был выявлен в результате многолетних исследований сульфидных медно-никель-платиноидных руд. По словам соавтора открытия Геннадия Шведова, сотрудника Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета, от момента обнаружения до признания нового минерала прошло почти пять лет.

«Новая фаза была обнаружена при изучении руд массива в районе Байкала. Был составлен производственный отчет, и я занялся другими делами. Позже при изучении минерала обратили внимание на его необычную структуру. Я попросил подключиться к исследованию своего коллегу — доктора геолого-минералогических наук Андрея Баркова, были задействованы ученые разных стран. И только в январе 2019 года комиссия признала находку новым минералом, — рассказал Шведов. — Первоначально хотели назвать его байкалитом. Но оказалось, что это имя уже занято другим минералом, который пока не признан официально. Тогда было выбрано имя по названию массива».

Новый минерал относится к классу сульфосолей и образует выделения в халькопирите совместно с самородным висмутом, алтаитом и гесситом. Его формулу можно представить как NiBiTe, где никель составляет 14,85%, висмут 52,87%, теллур — 32,28%. Сейчас новый минерал пополнил коллекцию Музея геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске.