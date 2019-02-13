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Скелет неизвестной девочки найден в заброшенной гробнице 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Roger Anis/AP
Египетские археологи обнаружили останки 13-летней девочки во время раскопок руин пирамиды в 100 километрах от Египта, сообщает Daily Mail. Ее личность установить не удалось. Также неизвестно, когда и где умер ребенок. По словам специалистов, найденное строение относится к концу Третьей династии. То есть, ему может быть порядка 4600 лет. В помещении также находятся два черепа животных и три керамических сосуда, которые, вероятно, были помещены в качестве погребальных приношений. Как уточнили в Министерстве по делам древностей Египта, останки принадлежат быкам.
Исследователи натолкнулись на захоронение в ходе работы в частично разрушенной пирамиде в Медуме. Считается, что строительство в этот период началось по приказу последнего фараона Третьей династии Хуни и продолжилось при Снофру из Четвертой династии.
Одновременно на Синайском полуострове была найдена мастерская, в которой строили и ремонтировали корабли тысячи лет назад.
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Наука и техника , Египет
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