Скелет неизвестной девочки найден в заброшенной гробнице

Египетские археологи обнаружили останки 13-летней девочки во время раскопок руин пирамиды в 100 километрах от Египта , сообщает Daily Mail. Ее личность установить не удалось. Также неизвестно, когда и где умер ребенок. По словам специалистов, найденное строение относится к концу Третьей династии. То есть, ему может быть порядка 4600 лет. В помещении также находятся два черепа животных и три керамических сосуда, которые, вероятно, были помещены в качестве погребальных приношений. Как уточнили в Министерстве по делам древностей Египта, останки принадлежат быкам.

Исследователи натолкнулись на захоронение в ходе работы в частично разрушенной пирамиде в Медуме. Считается, что строительство в этот период началось по приказу последнего фараона Третьей династии Хуни и продолжилось при Снофру из Четвертой династии.

Одновременно на Синайском полуострове была найдена мастерская, в которой строили и ремонтировали корабли тысячи лет назад.