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На Марсе обнаружили зачатки вулканов 

Говорит Москва + ещё 7 4 часа назад
Фото: NASA
На их существование указывает найденное на Южном полюсе планеты подлёдное озеро.
Как сообщает сайт телеканала «360», оно могло появиться там только в результате относительно недавних движений магмы под поверхностью планеты. Об этом рассказывают геологи, опубликовавшие статью в журнале Geophysical Research Letters.
«Если на Марсе существует жизнь, то она должна существовать не на поверхности — для того, чтобы её не погубили солнечная радиация и космические лучи. Её прибежищем могут быть подобные водоемы, если магматические процессы в недрах Марса были активнее в прошлом», — рассказали ученые.
Попытки учёных доказать существование воды на Марсе пока не увенчались успехом. Новое открытие заново возродило споры о возможности существования на Марсе жидкой воды.
«360» со ссылкой на публикацию в Geophysical Research Letters уточняет, что под полярными льдами Марса находится очаг подземного вулканизма или крупная магматическая камера. Её раскаленное содержимое прогревает подошву ледовой шапки и удерживает озеро от застывания.
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Наука и техника , Наука
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