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В туманности Ориона зафиксирована колоссальная вспышка 

Российская Газета + ещё 3 6 часов назад
Фото: James Clerk Maxwell Telescope
Базирующийся на Гавайях инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) зафиксировал звездную вспышку, мощность которой превысила солнечную в 10 миллиардов раз.
Как сообщает Phys.org, это историческое открытие, которое может прояснить наше понимание происхождения Солнца. Событие зарегистрировала команда JCMT. Данные были получены при помощи охлажденной до очень низкой температуры камеры SCUBA-2.
Анализ показал, что вспышка произошла в одном из ближайших к Земле звездообразующих регионов — туманности Ориона. Событие наблюдалось несколько часов. Вспышка была вызвана разрушением интенсивного магнитного поля молодой растущей звезды, расположенной на расстоянии 1500 световых лет от нас.
Ее мощность в 10 миллиардов раз превысила мощность самой колоссальной вспышки на Солнце. Причем всего за полчаса она уменьшилась на 50 процентов.
"Наблюдение вспышек вокруг самых молодых звезд — это новая область, которая дает нам ключевое представление о физических свойствах этих систем, — говорит ведущий автор работы доктор Стив Майрс. — Открытие такого масштаба могло произойти только на Гавайях. Используя JCMT, мы изучаем процессы рождения близлежащих звезд, что помогает нам лучше понять историю формирования нашей собственной Солнечной системы".
Полностью исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
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