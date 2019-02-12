Родиной дольменов оказалась Франция

В Европе около 35 тысяч дольменов — крупных построек из каменных блоков искусственного происхождения. Они были возведены где-то под конец неолита, скорее всего — в ритуальных целях. Способы их строительства не очевидны, но ясно, что это занятие было очень трудоемким. Тем более интересно выяснить, где зародилась эта традиция и как она дальше распространялась.

Ответить хотя бы на первый вопрос попыталась Беттина Шульц Паульссон (Bettina Schulz Paulsson), археолог из Гетеборгского университета ( Швеция ). Она изучила имеющиеся данные по датировке мегалитов, опубликованные в разные годы на 11 языках. Исходная информация по 2410 памятникам была подвергнута статистическому анализу методом байесовского анализа, чтобы сузить диапазон дат. Вся процедура заняла 10 лет — ничтожный срок для мегалита, но очень существенный для живого человека.

Выяснилось, что первые мегалиты были построены на территории нынешней Франции или рядом с нею где-то в интервале от 4800 до 4000 лет до н.э. Первыми центрами их строительства были северо-запад Франции, острова Ла-Манша, Корсика и Сардиния. Очевидно, какой-то из центров был самым первым, но уверенно назвать его сегодняшние методы не позволяют. Вероятно, самое старое сооружение такого типа, датировка которого может считаться достоверной, находится в Приссе-ла-Шаррьере в центральной части западной Франции. Этот мегалит построен между 4371 и 4263 гг. до н.э.

Подозрение, впрочем, падает на север Франции, поскольку именно там постройке мегалитов предшествовало сооружение погребальных (вероятнее всего) комплексов из глины, датируемых примерно 5000 годом до н.э. или немного раньше.

После этого традиция строительства крупных сооружений из камня быстро (порядка тысячи лет) распространилась по побережью Иберийского полуострова, а затем — в обе стороны, от Ирландии и Норвегии, до Ближнего Востока.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PNAS.