В Гренландии найден гигантский кратер с гравитационной аномалией

Международная команда гляциологов при помощи спутниковых снимков и сканирования обнаружила, предположительно, ударный кратер, находящийся под более чем полуторакилометровым слоем льда на северо-западе Гренландии.

Об открытии сообщается на сайте Центра космических полетов Годдарда ( NASA ). Напомним, что ранее в Гренландии под ледником Хьяватха был найден кратер почти идеальной круглой формы диаметром 31 км.

Исследователи продолжили сканирование местности и примерно в 180 километрах от него обнаружили еще один ударный кратер. Он оказался больше предыдущего. Его диаметр предварительно оценивается в 36 километров.

Если эти данные будут подтверждены, то найденный объект займет 22-е место в списке самых больших ударных кратеров, обнаруженных на Земле. Исследователи использовали информацию, полученную при помощи спектрорадиометров спутников Terra и Aqua.

Кроме того, круглую форму подо льдами удалось зафиксировать при помощи цифрового моделирования в системе ArcticDEM. Эти данные были получены при помощи коммерческих спутников. Обнаруженный кратер скрыт более толстым слоем льда, чем кратер в Хьяватхе, а его форма не такая круглая, а "размытая".

Ученые зафиксировали на месте исследования гравитационную аномалию, которая характерна для ударных кратеров. Уже установлено, что соседствующие кратеры появились не одновременно, то есть о двойном астероидном ударе речи не идет.

Датировать возраст находки пока не удалось. Радиолокационные данные и исследование кернов показали, что возраст льда в этой области составляет не менее 79 тысяч лет.

Затем была изучена скорость эрозии. Расчеты показали, что первоначальная глубина кратера могла достигать 800 метров — это на порядок больше, чем сейчас. Принимая во внимание диапазон вероятных скоростей эрозии, ученые подсчитали, что для разрушения льдом кратера до его современного размера потребовалось бы от 100 тысяч до 100 миллионов лет.